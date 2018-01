Mundo

Presidente Mnangagwa promete eleições livres

O Presidente do Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, garantiu que as próximas eleições gerais (presidenciais, parlamentares e municipais), a terem lugar em meados deste ano, vão decorrer em consonância com os princípios e pilares da democracia.

Emmerson Mnangagwa anuncia eleições gerais para dentro de quatro ou cinco meses

Fotografia: Mauro Vombe | AFP

Mnangagwa falava na quarta-feira, em Maputo, após o encontro que manteve com o Chefe do Estado moçambicano, Filipe Nyusi, no quadro da primeira visita de trabalho que efectuou a Moçambique. “Demonstraremos a nossa determinação em assegurar que as eleições no Zimbabwe serão livres, justas e credíveis, mas acima de tudo livres de confrontos, e permitir que o país entre no panorama mundial como um Estado democrático qualificado no seio dos outros países”, disse.

O Zimbabwe, segundo Mnangagwa, vai garantir que as eleições harmonizadas sejam um assunto da SADC, União Africana (UA) e de todas as nações democráticas subscritoras do princípio de respeito mútuo, e que elas decorram de maneira transparente para o benefício da legitimidade das eleições na região.

O estadista zimbabweano, que cumpre um périplo pela região austral depois da África do Sul, Angola e Namíbia, disse igualmente que a 'transição pacífica' alcançada no seu país foi consolidada com o respeito demonstrado pelo povo do Zimbabwe face ao Presidente cessante.

Prova disso, segundo Mnangagwa, é a adopção da data de aniversário de Robert Mugabe (21 de Fevereiro) como feriado nacional, medida que visa preservar o seu legado na luta pela libertação do país, mas também o seu papel no continente africano.

Durante a sua visita a Moçambique, Mnangagwa manteve um encontro com a comunidade zimbabweana residente em Maputo, que foi dominado pela apresentação de questões que inquietam os seus concidadãos.

Emmerson Mnangagwa sucedeu em finais do mês de Novembro de 2017 o Presidente Robert Mugabe, obrigado a demitir-se sob a pressão do Exército, pelo povo e do seu partido (ZANU-PF), após trinta e sete anos no poder.

O novo Chefe de Estado já foi nomeado candidato e cabeça de lista da União Nacional Africana do Zimbabwe-Frente Patriótica (ZANU-PF) para as eleições presidenciais deste ano.



Votação dentro de cinco meses

O Presidente zimbabweano, Emmerson Mnangawa, anunciou que as eleições presidenciais e legislativas no seu país vão realizar-se num período entre quatro a cinco meses, segundo o jornal estatal "The Herald".

“O Zimbabwe vai para as eleições daqui a quatro ou cinco meses e nós devemos semear a paz porque sabemos que é bom para nós e não temos dúvida de que teremos eleições pacificas”, disse Emmerson Mnangagwa durante a visita de quarta-feira a Moçambique no quadro de um périplo regional.

O Chefe de Estado sublinhou que nessas eleições deve-se pregar a paz porque é bom para o país não se ter dúvidas de que vai haver eleições pacíficas”. “Vamos garantir que o Zimbabwe organize as eleições livres, credíveis, justas e incontestáveis para que o Zimbabwe possa ser considerado como um Estado democrático”, acrescentou, repetindo o discurso que fez na sua investidura no final de Novembro como Chefe de Estado.

O estadista zimbabweano afirmou que deu garantias aos dirigentes da região de que as próximas eleições irão respeitar os princípios da democracia e serão justas. Os críticos de Emmerson Mnangagwa acusam-no de ter sido um dos servidores fiéis do anterior governo de Robert Mugabe e duvidam da sua verdadeira vontade de realizar eleições transparentes e pacíficas.