Mundo

Presidente Mnangawa acusa grupo ligado a Grace Mugabe

O Presidente do Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, disse hoje suspeitar que um grupo ligado à ex-primeira dama Grace Mugabe terá estado por detrás do ataque de sábado contra o seu comício, que teria como objectivo matá-lo.

O ataque no final do comício de Mnangagwa em Bulawayo foi o primeiro acto grave de violência no actual período eleitoral, tendo provocado a morte de dois seguranças do Presidente e ferido 40 pessoas.