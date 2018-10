Mundo

Presidente moçambicano lança um apelo à calma

Victor Carvalho

No sentido de deitar alguma água na fervura que está perigosamente a aumentar à medida que os dias passam sem que se saibam os números oficiais das eleições autárquicas do passado dia 10, o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, apelou mais uma vez à calma, assinalando que o escrutínio foi um “exemplo eloquente de convívio de-mocrático” no qual “venceu a democracia”.





Filipe Nyusi diz que votação decorreu com civismo e condena acções que ameaçem a paz

“Demos um exemplo eloquente de convívio democrático, ainda que se tenham registado alguns actos de violência que nós condenamos de forma veemente”, considerou Filipe Nyusi citado pelas agências internacionais.

Para o Presidente moçambicano, a Polícia esteve à altura das exigências uma vez que “soube manter a ordem e segurança por ter impedido em alguns casos a ocorrência de actos de violência, protegendo o cidadão sem olhar para a cor partidária”.

Horas antes do pronunciamento de Filipe Nyusi, a Frelimo tinha lançado um apelo à Renamo, principal força da oposição, para honrar o compromisso que assumiu em relação ao desarmamento do seu braço armado, defendendo a necessidade de uma paz duradoura no país.

“Esperamos que a liderança da Renamo seja fiel à sua palavra e ao compromisso assumido perante os moçambicanos de depor definitivamente as armas”, disse a chefe da bancada da Frelimo na Assembleia da República, Margarida Talapa, em declarações igualmente citadas pelas agências internacionais de notícias.

Sem nunca se referir ao processo eleitoral autárquico nem às críticas que a Renamo faz em relação a este assunto, Margarida Talapa assinalou que a desmilitarização do braço armado da Renamo é fundamental para a instauração de uma paz duradoura no país.



Renamo exige seriedade

A chefe da bancada da Rena-mo, Ivone Soares, refere que o desarmamento da força residual do seu partido deve ser feito com “seriedade e responsabilidade”, no contexto de um processo de reconciliação nacional.

“Este processo deve fazer parte de um esforço mais vasto de reconciliação nacional e de despartidarização do Estado, bem como de tolerância política”, defendeu Ivone Soares.

Numa alusão directa ao processo eleitoral, a líder da bancada parlamentar da Renamo acusou directamente a Frelimo de se manter no poder através do “roubo” de votos, promovendo a irregularidade de forma deliberada.

Para a dirigente da Re-namo, as eleições autárquicas ficaram marcadas pela violência policial e detenções contra os membros e simpatizantes da oposição, recusa dos órgãos eleitorais em entregar os editais e actas dos resultados das eleições aos partidos políticos da oposição, bem como falsificação de editais e de cadernos eleitorais.

Nestas suas críticas, o maior partido da oposição moçambicano acaba de ganhar novas aliadas, uma delas, a organização independente “Votar Moçambique”, que reúne sete organizações da sociedade civil do país e chumbou na quinta-feira à noite o processo eleitoral, denunciou a existência de “vários casos de intimidação” sobre jornalistas, eleitores e candidatos da oposição que provocaram “claras situações de violência eleitoral”.

Também nesse dia, a Amnistia Internacional (AI) veio a público denunciar uma alegada “caça às bruxas” na província de Nampula, norte de Moçambique, com várias queixas de ameaças de morte depois da derrota da Frelimo naquela região.

“Esta é uma caça às bruxas pós-eleitoral que tem como alvo qualquer pessoa que expresse opiniões críticas ao Governo e que seja suspeito de se associar à Renamo em Nampula”, referiu a AI, em comunicado que teve eco na imprensa internacional.