Presidente nomeia um novo primeiro-ministro

Autarquias começam em 55 municípios

A proposta do MPLA, para a selecção dos municípios que numa primeira fase, podem ser indicados para a implantação das autarquias locais, em conformidade com o princípio do gradualismo, aponta para 55 circunscrições dos 164 que compõem o país, informou o deputado Julião Mateus Paulo “Dino Matrosse”.