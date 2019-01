Mundo

Presidente Nyusi felicita o novo líder da Renamo

Victor Carvalho

Naquilo que parecem ser boas notícias para o que ainda falta concluir no processo de paz em Moçambique, concretamente a reintegração dos ex-combatentes da Renamo no Exército e na Polícia, depois da recente definição na sua liderança política vislumbra-se um clima de descontracção nas relações entre os dois principais partidos do país, a Frelimo e a Renamo.

Chefe de Estado moçambicano está optimista quanto ao desfecho do processo de paz

Fotografia: DR

No fim-de-semana, o Presidente Filipe Nyusi saudou a eleição de Ossufo Momade como novo líder da principal força de oposição, sublinhando a sua firme vontade em prosseguir com as negociações para o que falta concluir dos acordos de paz.

“Queremos desejar-lhe os melhores sucessos nesta função, esperando que continuemos a trabalhar na implementação plena do Memorando de Entendimento sobre os Assuntos Militares para o alcance de uma paz sustentável”, refere uma nota da Presidência da República em alusão à integração dos homens do braço armado da Renamo no Exército e na Polícia.

Antes, o novo presidente da Renamo, Ossufo Momade, havia defendido na primeira reunião da nova direcção política do seu partido a coesão interna face às eleições gerais de 15 de Outubro, assegurando o seu “compromisso pela paz”.

“Precisamos de muita união para conseguirmos a vitória nas próximas eleições”, precisou Ossufo Momade, eleito como presidente da Renamo no final do 6.º Congresso que decorreu na semana passada na serra da Gorongosa, centro de Moçambique.

Ossufo Momade, que dirigia o partido interinamente desde a morte do ex-líder Afonso Dhlakama, em Maio de 2018, disse que se vai guiar pelo lema da campanha que realizou para chegar à direcção do partido: “Renamo unida rumo à vitória”, garantindo que a sua eleição fortaleceu a democracia interna da sua formação política.

Momade, na ocasião fez questão de clarificar uma dúvida que ainda existia, garantindo que vai continuar a residir na serra da Gorongosa enquanto decorrerem as negociações para a obtenção de “uma paz efectiva” no país, reiterando o empenhamento no “não retorno à guerra” e mantendo a sua disposição para um “diálogo construtivo que resolva os problemas de todos os moçambicanos”.

Exigida libertação de jornalista

Entretanto, o Conselho Superior da Comunicação Social de Moçambique (CSCS) exigiu a libertação do jornalista Amade Abubacar, detido pelas Forças de Defesa e Segurança no último dia 5, no Distrito de Macomia, norte do país.

“O CSCS tem acompanhado com preocupação a retenção do jornalista da Rádio Comunitária Nacedje, no Distrito de Macomia, na província de Cabo Delgado”, diz em comunicado o CSCS.

A recusa das Forças de Defesa e Segurança em permitir que o jornalista tenha a assistência de um advogado representa uma flagrante violação das leis do país, acrescenta a nota, de acordo com as agências internacionais.

O CSCS repudia a posição da Polícia em Cabo Delgado, segundo a qual não se pode pronunciar sobre o caso, devido à sensibilidade do mesmo.

Amade Abubacar foi detido quando fotografava famílias que abandonavam o distrito de Macomia, com receio de ataques armados.

O porta-voz da Procuradoria Provincial de Cabo Delgado, Armando Wilson, disse, entretanto, à imprensa internacional que o jornalista foi transferido esta semana de uma base militar em Mueda para um comando da Polícia.

De acordo com o mesmo porta-voz, o Ministério Público recebeu um ofício da Polícia, através do Serviço Nacional de Investigação Criminal de Moçambique, que acusa Amade Abubacar de “instigação pública com recurso a meios informáticos”.

Este é o segundo caso de detenções de jornalistas na província de Cabo Delgado nos últimos dois meses.

Em Dezembro, o Instituto de Comunicação Social da África Austral denunciou a detenção pelo exército moçambicano de três jornalistas estrangeiros e um moçambicano quando estavam a caminho do distrito de Palma, na mesma provincía do norte do país.