Mundo

Presidente Nyusi garante que a Nação está em paz

Victor Carvalho

Três dias depois de o Presidente Filipe Nyusi ter discursado no Parlamento sobre o estado da Nação, homens armados voltaram a atacar em dois locais do distrito de Mocímboa da Praia, norte do país emataram pelo menos quatro pessoas.

Nos ataques, que as autoridades suspeitam que possam ter sido cometidos pelo mesmo grupo, foram usadas armas de fogo e catanas e incendiadas diversas casas.

Como das vezes anteriores, os assaltantes abandonaram as aldeias sem serem detidos, relataram as populações que se refugiaram nas matas .

A Polícia apenas chegou ao local algumas horas depois dos ataques.

O distrito de Mocímboa

da Praia é uma das quatro regiões da província de Cabo Delgado mais fustigadas pelos grupos armados desde Outubro do ano passado, altura a partir da qual dezenas de pessoas foram mortas.Neste momento, mais de 100 supostos assaltantes estão a ser julgados em Cabo Delgado na sequência dos ataques, que atingem áreas próximas dos campos de gás que vão conhecer avultados investimentos de multinacionais petrolíferas nos próximos anos.

Na quinta-feira, o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, tinha dito no Parlamento que as Forças de Defesa e Segurança estão a fazer tudo para "fragilizar" a acção dos "malfeitores" que actuam nas quatro regiões da província de Cabo Delgado.

No dia seguinte, o Chefe do Estado moçambicano considerou que o estado da Nação é “estável” e defendeu a ideia de o país voltar à rota do crescimento e prosperidade, depois de ter ultrapassado a crise económica e política que se verificou em 2016.



Mensagem de confiança

“Podemos afirmar, com segurança, que o estado da Nação é estável e que nos inspira confiança”, disse Filipe Nyusi, quando fazia na Assembleia da República um diagnóstico sobre a situação geral do país em 2018.

Em resposta à avaliação feita pelo Presidente da República, o porta-voz da bancada parlamentar da Frelimo, Edmundo Galiza Matos Júnior, considerou que o diagnóstico esteve à altura da situação real do país.

André Majibire, deputado da Renamo, contestou a avaliação feita pelo Chefe de Estado sobre a situação do país e disse que foi “superficial”, sobretudo em relação ao processo de paz.



O Chefe de Estado, continuou, não clarificou o que esteve por detrás da decisão de o Governo nomear interinamente apenas três oficiais do braço armado da Renamo para cargos de chefia nas Forças Armadas.O porta-voz da bancada parlamentar do MDM, Fernando Bismarque, criticou o facto de o Chefe de Estado ter afirmado no seu discurso que o país está estável, quando a região norte continua a ser assolada por ataques de grupos armados.

Enquanto isso, o secretário-geral da Renamo anunciou que vai candidatar-se à presidência da organização, prometendo manter os ideais de Afonso Dhlakama.

Em entrevista divulgada pelo semanário “Savana”, Manuel Bissopo anunciou que decidiu avançar porque sente que tem de defender os ideais do presidente Afonso Dhlakama, que disse serem “os interesses da maioria do povo moçambicano”.

O secretário-geral do principal partido da oposição assumiu-se como parte dos sacrifícios pela democracia consentidos por Afonso Dhlakama, que morreu de doença em Maio.

“Dhlakama foi um mártir, sacrificou a sua vida pela Renamo e pelo povo, também assumo esse compromisso”, frisou.

Manuel Bissopo prometeu transformar a Renamo num partido forte, comunicativo e com quadros competentes, caso seja eleito.

“Sou produto da Renamo, tenho formação superior custeada pelo partido, grande parte da minha vida está ligada às causas do partido e associada a isso, assumi em 2012 o cargo de secretário-geral”, defendeu. Elias Dhlakama, irmão de Afonso Dhlakama, também anunciou, este mês, a sua candidatura à liderança do partido.