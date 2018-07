Presidente Nyusi promete protecção contra ataques

Selecção Nacional conhece adversários

Tunísia, Camarões e Tchad são as adversárias de Angola no Grupo E, na disputa da última fase do Torneio Africano de Qualificação, na corrida para a 18ª edição do Campeonato do Mundo sénior masculino de basquetebol, a decorrer de 31 de Agosto a 15 de Setembro do próximo ano, na China.