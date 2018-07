Mundo

Presidente pede às populações apoio no combate ao terrorismo

Filipe Nyusi continua preocupado com a situação no norte de Moçambique, onde grupos terroristas têm causado o caos sem que as autoridades tenham conseguido neutralizá-los ou, no mínimo, restringir o seu raio de acção. Agora, o Presidente lançou um apelo à população para que apoie o exército a vencer este combate

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi esteve este fim de semana na província de Tete, centro do país, onde apelou à população para que ajude as autoridades a vencer o combate contra os grupos terroristas que actuam na região norte, mais concretamente em Cabo Delgado.

Estes grupos, que se movimentam em diversos distritos de Cabo Delgado, têm executado ataques a aldeias e casas isoladas e movimentam-se com a agilidade suficiente para terem conseguido, pelo menos até agora, escapar das forças de segurança que ali foram recentemente reforçadas.

Usando da palavra num comício popular, Filipe Nyusi reconheceu que as autoridades ainda não sabem quem são os promotores desses ataques, mas prometeu criar todas as condições para que as forças de segurança os neutralizem rapidamente.

Dando como exemplo o que se está a passar no norte do país, o Presidente moçambicano apelou à população da província de Tete, região centro, para que continue atenta de modo a evitar que a instabilidade penetre na região por força de promessas feitas junto da juventude por pessoas "mal intencionadas".

"Eles enganam os mais jovens com promessas falsas. Quando apanharmos o líder deles vamos informar a população", garantiu o chefe de Estado moçambicano.

EM DESENVOLVIMENTO...

Apesar de ter enviado recentemente reforços militares para o norte do país, a verdade é que as autoridades continuam sem saber quem são e o que querem os autores desses ataques terroristas, embora possa haver uma eventual ligação com os recentes projectos de investimento que estão a avançar na região, nomeadamente em sectores como o gás natural.

O norte de Moçambique faz também parte da rota dos traficantes de heroína, marfim rubins e madeira.