Mundo

Presidente pede às populações apoio no combate ao terrorismo

Victor Carvalho

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, esteve no passado fim-de-semana na província de Tete, centro do país, onde apelou à população para que ajude as autoridades a vencer o combate contra os grupos terroristas que actuam na região norte, mais concretamente em Cabo Delgado.

Fotografia: DR

Os grupos, que se movimentam em diversos distritos de Cabo Delgado, têm executado ataques a aldeias e casas isoladas e movimentam-se com a agilidade suficiente para terem conseguido, pelo menos até agora, escapar das forças de segurança que ali foram recentemente reforçadas.

Usando da palavra num comício popular, Filipe Nyusi reconheceu que as autoridades ainda não sabem quem são os promotores desses ataques, mas prometeu criar todas as condições para que as forças de segurança os neutralizem rapidamente.