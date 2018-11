Mundo

Presidente promove cinco novos oficiais generais

O Presidente guineense, José Mário Vaz, promoveu cinco oficiais das Forças Armadas a postos de generais, anunciou ontem a Presidência na sua página do Facebook.

Fotografia: DR

José Mário Vaz promoveu Malam Camará, antigo presidente do Instituto da Defesa guineense, a major-general, Mamadu Saliu Baldé, chefe da logística do Estado-Maior General das Forças Armadas, a brigadeiro-general, Abdulai Bá, chefe de operações e treino das Forças Armadas, a brigadeiro-general e Romão Sanhá, responsável da contra-inteligência, a brigadeiro-general.

Augusto Bicoda, responsável do gabinete do chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas guineenses, foi igualmente promovido a brigadeiro-general. Bicoda, antigo presidente do Tribunal Superior Militar, foi o único que não compareceu ontem à cerimónia de promoção realizada no Palácio da Presidência da Guiné-Bissau, por se encontrar em missão de serviço no estrangeiro.