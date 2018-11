Mundo

Presidente quer punição para autores de barricadas

O Presidente são-tomense instou as autoridades a “melhorarem a vigilância e prevenção” e a “identificarem e responsabilizarem judicialmente os protagonistas” das barricadas e incêndios que têm ocorrido nos últimos dias como protesto pela falta de energia.

Cidadãos protestam contra falhas de energia eléctrica

Fotografia: DR

“Nada pode justificar, nem mesmo a ocorrência de falhas lamentáveis no fornecimento de energia eléctrica, que se queira provocar o caos e a desordem no país, passando por cima da lei, erguendo barricadas nas estradas, queimando pneus, cortando vias de acesso, impedindo a liberdade de circulação dos cidadãos, proferindo ameaças graves contra uns e outros, instigando a violência, a xenofobia, até mesmo o ódio contra determinados cidadãos”, disse Evaristo Carvalho, numa mensagem à nação.

Nos últimos dias, populares de várias localidades do país têm bloqueado vias públicas, erguendo barricadas e queimando pneus, em protesto contra a falta de energia eléctrica.

“O país e as suas instituições democráticas estão a funcionar normalmente e, como garante da regularidade do funcionamento do Estado e último defensor da Constituição, tomarei todas as medidas necessárias no sentido do respeito do Estado de direito, da garantia dos direitos e liberdade dos cidadãos, da protecção das pessoas e bens e da salvaguarda da estabilidade política, segurança e paz social”, declarou o Presidente de São Tomé e Príncipe.

Na segunda-feira, forças militares e paramilitares foram enviadas para as localidades onde os populares ergueram barricadas para desobstruírem as estradas.

“Nós apelamos às pessoas envolvidas nestas actividades para pararem e adoptarem um comportamento de maior civismo. Estamos a fazer trabalhos de limpeza, deixando as vias de circulação limpas e é do nosso interesse que elas se mantenham limpas e transitáveis”, advertiu, na ocasião, o subcomissário da Polícia, Isaque Penhor.

Uma advertência, entretanto, desobedecida por cidadãos de São Marcos, periferia da capital, onde na noite passada foram erguidas novas barricadas, mesmo depois de o ministro das Infra-estruturas, Recursos Naturais e Ambiente, Carlos Vila Nova, ter pedido a “compreensão” da população face aos cortes sucessivos e prolongados de energia eléctrica, que se agravaram na última semana e que afectam praticamente metade da ilha de São Tomé.