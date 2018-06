Mundo

Presidente Ramaphosa critica ministros por má governação

Victor Carvalho

Já não é a primeira vez que o Presidente Cyril Ramaphosa lança críticas à forma como o Governo que ele próprio lidera tem estado a implementar os diferentes programas que dão corpo à governação do país.

Chefe de Estado sul-africano denuncia casos de corrupção, nepotismo e abuso de poder

Fotografia: DR

Depois de há duas semanas ter dito que o Governo estava a perder no combate à corrupção, o Presidente sul-africano voltou à carga e afirmou que já era tempo de o Executivo “regressar ao trabalho” de modo a “não continuar a defraudar as expectativas da população.”

Ao falar no lançamento da Fundação Kgalema Mothlanthe, na Cidade do Cabo, Ramaphosa não teve dúvidas em reconhecer que as instituições públicas estão a perder a sua credibilidade e confiança junto da população a quem deveriam servir de modo efectivo.

“Quando os nossos hospitais têm falta de medicamentos, quando os projectos de construção de habitações sociais continuam por concretizar e quando há falta de manuais escolares para os alunos, é evidente que existem problemas nas nossas instituições”, sublinhou Cyril Ramaphosa para quem o que se passa nalgumas províncias do país configura “abuso do poder sobre o povo.”



O exemplo de North West

Recentemente, teve que ser o próprio Presidente da República, contra a vontade de muitos dos ministros, a retirar do poder o primeiro ministro da província de North West, Supra Mahumapelo, acusado pela população local de estar comprovadamente envolvido em diversos casos de corrupção, nepotismo e abuso de poder.

Esta província, particularmente rica em platina, estava em total colapso, com as forças de segurança a terem que recorrer à força para travar manifestações de rua que se realizaram durante vários meses.

Neste momento, a província de North West está a ser administrada por uma equipa nomeada explicitamente pelo Presidente da República de quem depende directamente.

/>“Não podemos ficar de braços cruzados quando vemos que uma província se está a desmoronar, num desafio à lei e às necessidades da população que precisou de sair à rua e desafiar as forças da ordem para se poder fazer ouvir”, disse Cyril Ramaphosa.

Pegando no exemplo daquilo que foi a sua actuação em North West, o Presidente voltou agora a garantir que não assistirá impávido a “abusos de poder que coloquem em causa a dignidade do povo.”

A um ano da realização de eleições, Cyril Ramaphosa sente a necessidade de o Governo levar por diante acções que o credibilizem junto da opinião pública, invertendo a imagem de pouca eficiência que agora o caracteriza.

“Não podemos aceitar que se esteja a evaporar as esperanças de termos uma África do Sul unida no esforço de criar as bases para um desenvolvimento sustentável onde todos desempenhem um papel de determinante importância”, sublinhou Cyril Ramaphosa.

Apelando, mais uma vez, aos seus próprios ministros, o Presidente sul-africano garante que só uma liderança colectiva é capaz de vencer os desafios para uma boa governação do sector público e das empresas estatais.

A um ano da realização de eleições, Cyril Ramaphosa tem resistido ao seu partido que, por várias vezes, lhe tem sugerido a necessidade de efectuar uma remodelação governamental de modo a melhorar o desempenho de alguns ministérios.

Alguns observadores dizem que esta pode ter sido a última advertência de Ramaphosa para que os seus ministros tenham um outro desempenho e apontam mesmo o final de Agosto como a data em que pode ser feito um balanço que pode levar a algumas demissões.