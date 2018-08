Mundo

Presidente rejeita realização de referendo para rever Constituição

O presidente beninense, Patrice Talon, rejeitou a realização de um referendo sobre os quatro pontos de emenda à Constituição de 1990. Na sua mensagem à nação, na véspera da celebração do 58º aniversário da proclamação da independência, o Presidente Talon estimou que a organização dos referendos custe aos cofres do Estado um montante incompatível com a sua vontade de consagrar os actuais recursos às necessidades vitais da população.



"Um referendo custa caro. Estamos a poucos meses das eleições legislativas. A reforma iniciada pela Assembleia Nacional é importante, mas não constitui, aos meus olhos, uma actividade prioritária", precisou. Introduzido em Junho último ao Parlamento por oito deputados da maioria parlamentar que apoia o poder do Presidente Talon, o projecto de lei visando a emenda dessa lei fundamental está relacionado com a institucionalização do Tribunal de Contas, de uma maior representatividade das mulheres no seio da Assembleia, a passagem de quatro para cinco anos do mandato dos deputados a partir da próxima legislatura, com vista à realização das eleições gerais e a institucionalização do fim da pena de morte.