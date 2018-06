Presidente Uhuru Kenyatta investiga bens dos dirigentes

INSS sem nenhum registo de trabalhador doméstico

Nenhum trabalhador ou trabalhadora do serviço doméstico está inscrito no Instituto Nacional de Segurança Social no Cuando Cubango, à luz do Decreto Presidencial número 155/16, de 9 de Agosto, que entrou em vigor em Agosto de 2016, uma violação grave que coloca em risco a vida destas pessoas, que não poderão beneficiar de qualquer tipo de subsídio no futuro.