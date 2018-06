Mundo

Presidente Uhuru Kenyatta investiga bens dos dirigentes

Victor Carvalho

Numa medida sem precedentes na vida política do Quénia, o Presidente Uhuru Kenyatta acaba de anunciar a decisão de mandar proceder a uma investigação “profunda e amplamente alargada” sobre a procedência dos bens que se encontrem registados em nome dos servidores públicos, incluindo dirigentes e membros do Governo, bem como das suas famílias.

Chefe de Estado queniano quer que os servidores públicos expliquem a origem dos seus bens

Fotografia: DR

A investigação vai ter como ponto de partida a declaração de bens que todos foram obrigados a entregar ao po-der judicial quando assumiram funções.

Este anúncio, segue-se a um outro que foi efectuado há duas semanas e no qual o Chefe de Estado queniano informou o país da decisão de submeter a um detector de mentiras todos os membros da administração pública, incluindo ele próprio e os membros do Governo.

De acordo com a imprensa queniana, a necessidade da decisão surgiu depois de terem vindo a público vários escândalos financeiros que abalaram o país, com revelações de que centenas de milhões de dólares norte-americanos foram desviados, em várias agências do Governo, através de práticas corruptas que envolvem servidores públicos de diferentes escalões.

De modo a não deixar qualquer tipo de dúvida sobre a abrangência da auditoria, a que alguns preferem chamar investigação, o Presidente da República disse que ele próprio seria a primeira pessoa a submeter-se a este novo método de testar a honestidade dos servidores públicos tornando pública a sua declaração de bens para que possa ser devidamente avaliada pela população.

Em declarações à televisão queniana, Uhuru Kenyatta, disse que todos os servidores públicos terão que explicar ao povo a proveniência dos seus bens e comprovar que o seu estilo de vida está de acordo com o seu salário. E com esses mesmos bens, legalmente herdados ou adquiridos.

“Mesmo se os bens estiverem em nome de familiares directos terão de ser justificados, pois todos sabemos como essas coisas se fazem para ludibriar a lei e o povo”, disse o Presidente queniano.



Sucessivos escândalos

Recentemente, vários escândalos de corrupção, envolvendo diferentes organizações governamentais, abalaram a sociedade queniana e mostraram a fragilidade das instituições e as suas dificuldades para lutarem contra a corrupção, uma das bandeiras erguidas pelo Presidente Uhuru Kenyatta para este seu novo mandato à frente dos destinos do país.

Esses mais recentes escândalos, onde estiveram envolvidos mais de meia centena de servidores públicos de diferentes escalões, custaram aos cofres do Estado mais de 800 milhões de dólares norte-americanos em processos que ainda estão sob investigação das autoridades.

Prometendo “tolerância zero”, para quem “for apanhado a roubar aquilo que é do povo”, Uhuru Kenyatta garantiu que não descansa enquanto “esses bandidos não estiveram presos”.

A verdade é que, apesar das palavras e das decisões anunciadas por Uhuru Kenyatta, os índices de corrupção no Quénia nunca foram tão elevados como desde que em 2013 ele chegou ao poder, o que levanta a questão de se saber se será este o melhor método para fazer frente ao problema.

A essas dúvidas, Uhuru Kenyatta responde com a convicção de que está a fazer o que deveria ter já sido feito e garante que a auditoria ao estilo de vida dos servidores públicos tendo como base a sua declaração de bens será fundamental, entre outras medidas, também a serem aplicadas pelo Governo, para combater este “vício”.

Entre essas outras medi-das contase uma ordem executiva para todas as entidades do Governo e instituições públicas publicarem informações detalhadas sobre concursos e adjudicações feitas desde o início deste ano.

“É preciso que essas informações sejam públicas para que a população saiba de modo claro e transparente que a empresa que ganhou determinado concurso pertence a uma certa pessoa, quais são os seus accionistas e directores.

Uhuru Kenyatta ordenou a 1 de Junho que todos os responsáveis por unidades de aquisições e de contabilidade sejam investigados de novo. Essa investigação vai incluir a realização de testes com o detector de mentiras para determinar a sua integridade.

Por enquanto, a divulgação pública da declaração de bens dos servidores públicos ainda não é obrigatória.