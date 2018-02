Angola regista aumento de mulheres ao serviço da ciência

O percentual de mulheres que, em Angola, optaram pela formação no ramo da ciência passou de 17 por cento, em 2012, para 34 por cento, em 2014. As Ciências Naturais são a área de conhecimento científico com mais mulheres, com 10,7 por cento, contra 15,4 por cento de homens do total geral.