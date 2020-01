Mundo

Primeira-Dama do lesoto dada como foragida por suspeita de ter morto segunda esposa do marido

A Polícia do Lesoto informou ontem que a Primeira-Dama do país, Maesiah Thabane, está em fuga numa tentativa de escapar da Justiça, após esta ter falhado a detenção no fim-de-semana.

Fotografia: Dr

Segundo a Reuters, Maesiah é procurada para ser interrogada sobre o assassinato da segunda esposa do Primeiro-Ministro Tom Thabane, Lipolelo Thabane, em 2017.

A Polícia quer que a Primeira-Dama clarifique uma chamada que foi feita para o telemóvel de Thabane momentos antes da sua morte e a tentativa de a deter ocorreu após a rejeição em responder ao interrogatório.

Thabane e a esposa já fugiram do país para a África do Sul duas vezes. A primeira em 2014 e a segunda em 2015, ao considerarem que as suas vidas estavam em perigo.