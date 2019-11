Mundo

Primeiro-Ministro agradece apoio e postura dos militares

O Governo da Guiné-Bissau liderado por Aristides Gomes agradeceu, hoje, aos militares por não se imiscuírem na crise política que o país atravessa, bem como aos guineenses e à comunidade internacional pela solidariedade manifestada.

O Executivo de Aristides Gomes continua em funções e goza de apoio da comunidade internacional

Fotografia: DR

Num comunicado, divulgado à imprensa depois de uma reunião do Conselho de Ministros, o Governo felicita a “postura republicana e responsável” das Forças de Defesa e Segurança, “expressa publicamente pelo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas” na quarta-feira, e “apela a que mantenham a atitude de distanciamento do jogo político.”

Fontes militares e da Polícia tinham anteriormente afirmado a garantia dada pelo general Biagué N’Tan, durante uma reunião, na quarta-feira, que juntou os comandos das Forças Armadas, da Guarda Nacional, da Polícia de Ordem Pública e da Polícia Judiciária, bem como da Ecomib, força de interposição da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) e das Nações Unidas.

O Presidente guineense, José Mário Vaz, candidato às eleições presidenciais, cujo mandato terminou a 23 de Junho, demitiu, na segunda-feira o Governo liderado por Aristides Gomes e nomeou Faustino Imbali como Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau.

No comunicado, o Governo agradeceu ao “povo da Guiné-Bissau (no país e na diáspora) pela solidariedade manifestada ao Executivo legítimo” do país e agradeceu os posicionamentos de várias organizações da sociedade civil.

O Governo de Aristides Gomes, sustentado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), vencedor das eleições legislativas de Março, agradece o “posicionamento firme” da comunidade internacional, nomeadamente as Nações Unidas, União Africana, União Europeia, CEDEAO e CPLP ao condenar a “tentativa de impedir a realização de presidenciais e reiterar o apoio” ao actual Executivo.

O Governo guineense salienta também que as instituições do Estado estão a funcionar “normalmente” e que os salários da função pública do mês de Outubro já estão a ser pagos. “A auditoria requerida à CEDEAO aos ficheiros eleitorais utilizados nas eleições legislativas de 10 de Março já está no país e a trabalhar com os órgãos eleitorais”, salienta.



Explicações de José Mário Vaz

O Presidente José Mário Vaz afirmou, quinta-feira, que o país tem uma nova maioria parlamentar que visa salvar o país de “interesses obscuros” e resgatar a soberania nacional. “Hoje, estamos perante uma nova maioria parlamentar, consubstanciada no acordo de incidência parlamentar de três partidos: Madem, PRS e APU”, afirmou José Mário Vaz.

O Presidente guineense falava após a tomada de posse do novo Governo guineense, que decorreu no Palácio da Presidência, em Bissau. No discurso, José Mário Vaz disse que o país vive um momento grave e que o actual Governo tem uma “tarefa imediata e fundamental”, que é organizar as presidenciais, cuja campanha eleitoral começa hoje. “Fazê-lo com absoluta garantia de isenção, transparência, integridade e não ingerência nos assuntos e competências da Comissão Nacional de Eleições, órgão independente encarregado da gestão eleitoral”, afirmou.

José Mário Vaz pediu também “tratamento de igualdade para todas as candidaturas sem excepção” para que as “desconfianças instaladas desvaneçam” e para garantir que no final ganhe o melhor. “O eleito do povo, sem fraudes, por mérito próprio, respeitando e honrando a escolha popular, sem manipulação do processo que se quer transparente, livre e justo”, disse.

O Chefe de Estado guineense salientou que o país vive um dos “momentos mais decisivos da história recente” e que, 46 anos depois da Independência, alguns “actores internos e externos” pretendem “impor uma espécie de tutela internacional, hipotecando a soberania”, impedindo os guineenses de pensarem pela “própria cabeça” e “caminharem pelos seus pés.”

A União Africana, a União Europeia, a CEDEAO, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e as Nações Unidas condenaram a decisão do Presidente José Mário Vaz de demitir o Governo liderado por Aristides Gomes e disseram que apenas reconhecem o Executivo saído das eleições legislativas de 10 de Março, que continua em funções.

O Governo de Aristides Gomes já disse que não reconhece a decisão de José Mário Vaz, por ser candidato às eleições presidenciais, por o seu mandato ter terminado a 23 de Junho e por ter ficado no cargo por decisão da CEDEAO. O país tem eleições marcadas para este mês.