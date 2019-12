Mundo

Primeiro-Ministro alerta para graves consequências

O Primeiro-Ministro moçambicano, Carlos Agostinho do Rosário, alertou, hoje, para as graves consequências da corrupção, considerando que a situação coloca em causa a credibilidade dos Governos e ameaça a estabilidade económica.

Fotografia: DR

“A corrupção põe em causa a credibilidade dos Governos”, disse Carlos Agostinho do Rosário, segundo a Lusa, que falava durante a celebração do Dia Internacional de Combate contra a Corrupção na província da Zambézia, Centro de Moçambique.

Para o Primeiro-Ministro, além de descredibilizar os Governos, a corrupção abre espaço para a instabilidade económica, abalando a “integridade” e os valores sociais.

“A corrupção põe em causa os valores morais e de integridade da sociedade, o que concorre para a proliferação das práticas associadas ao crime organizado”, acrescentou Carlos Agostinho do Rosário.

Dados avançados no encontro indicam que, só nos últimos dois anos, foram instruídos cerca de 2 mil processos disciplinares contra funcionários e agentes do Estado em Moçambique, entre os quais 205 culminaram em demissões e 104 em expulsões.

O Dia Internacional de Combate à Corrupção foi instituído em 2003, pela Organização das Nações Unidas (ONU), com objectivo de consciencializar as pessoas sobre a importância do combate a este tipo de crime.



Ataque armado faz mais um morto

Um novo ataque armado a um autocarro no Centro de Moçambique fez um morto e um ferido, na noite de segunda-feira para ontem, disseram à Lusa fontes locais. Com este incidente sobe para 11 o total de vítimas mortais, desde Agosto, em ataques armados de grupos que deambulam pelas matas da região contra alvos civis e policiais. O ataque aconteceu na Estrada Nacional 1 (EN1) junto a Muda Serração, no distrito de Gondola.

O alvo foi um autocarro, que fazia transporte de passageiros de Maputo, capital, no Sul do país, para Quelimane, capital provincial da Zambézia, no Centro.

A situação de insegurança afecta dois dos principais corredores rodoviários do país, a EN1, que liga o Norte ao Sul, e a EN6, que liga o porto da cidade da Beira ao Zimbabwe e restantes países do interior da África Austral, levando ao reforço do policiamento e a escoltas nalguns troços.

A Polícia tem responsabilizado um grupo de guerrilheiros dissidentes da oposição, a auto-proclamada Junta Militar da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), pelos ataques. As incursões acontecem num reduto da Renamo, onde os guerrilheiros se confrontaram com as forças de defesa e segurança moçambicanas e atingiram alvos civis até ao cessar-fogo de Dezembro de 2016.

O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) disse, na segunda-feira, que tem a “situação controlada” na província de Sofala, após as chuvas intensas da semana passada, que deixaram cinco mil pessoas vulneráveis.

A chuva intensa abateu-se sobre os distritos de Marromeu, Cheringoma, Caia, Muanza, Dondo, Búzi, Nhamatanda, Marínguè, Machanga, Gorongosa e cidade da Beira, durante o fim- de- semana, provocando inundações e destruindo infra-estruturas, numa região que está a recuperar do impacto do ciclone Idai.