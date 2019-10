Mundo

Primeiro-Ministro etíope apela à união dos partidos em oromos

O Primeiro-Ministro etíope, Abiy Ahmed, pediu, hoje, aos partidos da região de Oromo, de onde é natural, para que trabalhem juntos, no sentido de se realizar uma conferência para colocar um ponto final nas disputas internas.

Fotografia: DR

De acordo com a Reuters, o apelo de Abyi Ahmed, surge como uma tentativa para colocar fim a uma série de incidentes, que já causaram dezenas de mortes e colocam em causa a segurança naquela região, a mais populosa da Etiópia.

Abiy Ahmed, o Primeiro-Ministro proveniente de Oromo, tem desenvolvidos esforços no sentido de que as eleições de 2020 sejam credíveis, apelando por diversas vezes à criação de alianças políticas regionais de modo a que os partidos sejam mais fortes e se dispersem um menor número de votos.

Neste momento, os esforços do Primeiro-Ministro etíope centram-se na tentativa de criar uma aliança entre o Congresso Federalista de Oromo e a Frente de Libertação de Oromo, os dois maiores partidos políticos do país.