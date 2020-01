Mundo

Primeiro-Ministro líbio debate conflito armado

O Primeiro-Ministro líbio, Fayez Sarraj, está desde ontem em Bruxelas para discutir com as autoridades europeias o conflito armado que decorre naquele país do Norte da África.

Fotografia: DR

Fayez Sarraj vai reunir-se com o presidente do Conselho da UE, Charles Michel, e está programado um encontro com o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, para debater a crise na Líbia.

Actualmente, a Líbia tem dois Governos, um no Leste (ligado ao general Khalifa Haftar) e outro no Oeste no país (do Primeiro-Ministro Fayez Sarraj).

O Governo do Leste é apoiado pelos Emirados Árabes Unidos e pelo Egipto, além de França e Rússia. O Governo localizado no Oeste, nomeadamente em Tripoli, tem apoio da Turquia, Qatar e Itália.

O Governo de Sarraj enfrenta uma ofensiva das forças leais ao general Khalifa Haftar e estes combates ameaçam mergulhar a Líbia no caos, temendo-se que o conflito chegue aos níveis de 2011, quando Muammar Kadhafi foi derrotado e morto.

O responsável pela diplomacia da UE, Josep Borrell, disse, ontem, que a situação na Líbia “é muito perigosa”.

“Talvez esteja a enfrentar um ponto decisivo”, afirmou Borrell, que planeia reunir-se com Sarraj para analisar a situação actual na Líbia.

O Parlamento da Turquia autorizou o envio de tropas para a Líbia na última quinta-feira, após um acordo separado sobre o deslocamento de especialistas militares e armas assinado em Dezembro.

Na quarta-feira, a UE e países como França, Reino Unido, Itália e Alemanha condenaram o envio de tropas turcas para a Líbia.

Ontem, a Turquia anunciou o envio para a Líbia de 35 soldados para apoiar o Governo de Tripoli, mas estes militares não vão participar em combates, segundo um jornal turco, citando o Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.

Nas últimas semanas a Grécia, o Egipto e o Chipre, em particular, enviaram cartas à ONU para denunciar o acordo marítimo entre Ancara e Tripoli, que estende o controlo da Turquia a uma área contendo depósitos significativos de hidrocarbonetos.

Alguns desses países têm pressionado a ONU a não reconhecer o acordo. Na sexta-feira, o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, disse, em comunicado, que “qualquer apoio estrangeiro” às partes em conflito na Líbia “apenas agravará” a situação.

Num período de intensa actividade diplomática ao nível da UE, Charles Michel viajará para a Turquia, no sábado, para uma reunião com o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, com o objectivo de reiterar a mensagem da UE de desaceleração da tensão.