Primeiro-ministro acusa professores de fazerem uma “greve política”

Interior desmente interpelação sobre supostas execuções

O Ministério do Interior desmentiu ontem informações segundo as quais o Presidente da República, João Lourenço, questionou ao ministro do sector, Ângelo da Veiga Tavares, na última sessão do Conselho de Segurança Nacional, sobre supostas execuções sumárias levadas a cabo pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC). Em nota, o Minint esclarece que na agenda de trabalhos da referida reunião, realizada no dia 4, não constava qualquer ponto sobre supostas "execuções" sumárias.