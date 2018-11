Mundo

Primeiro-ministro apresenta proposta para novo Governo

O novo primeiro-ministro mauritaniano, Mohamed Salem Ould Béchir, apresentou ao Presidente da República uma proposta de Governo que foi aprovado no mesmo dia, refere um decreto presidencial.

Trata-se de um Governo de 23 membros, todos da maioria no poder, sendo o ministro da Defesa o general de divisão, Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ould El Ghazouani, e Sidi Mohamed Ould Maham, ministro da Cultura, Artesanato e das Relações com o Parlamento e porta-voz do Governo.

Os outros membros da equipa do Governo são titulares de pastas ministeriais no antigo Executivo. O novo primeiro-ministro, Mohamed Salem Ould Bechir, que ocupava o cargo de director geral da Sociedade Industrial e de Mineração é também um antigo ministro do Petróleo, da Energia

e das Minas.