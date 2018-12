Primeiro-ministro convida investidores estrangeiros

Artistas analisam dificuldades do trabalho

O espaço cultural Grémio, no bairro Marçal, em Luanda, acolhe no sábado, às 8h00, o último encontro de 2018 com os membros do núcleo A Voz do Artista, para analisarem as dificuldades que cantores, compositores e instrumentistas enfrentam.