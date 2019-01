Primeiro-ministro da Guiné-Bissau pede pacto de estabilidade após legislativas

Roubados meios para emissão do BI no Posto do Lar do Patriota

O serviço de emissão do Bilhete de Identidade no Posto Móvel do Lar do Patriota, junto à Administração do Município de Belas, foi interrompido desde ontem, em função do roubo de equipamentos ocorrido na madrugada deste mesmo dia, por indivíduos ainda não identificado.