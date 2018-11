Mundo

Primeiro-ministro defende mais liberdade de imprensa

O Governo moçambicano está preocupado com a situação do sector da imprensa, tendo o seu primeiro-ministro defendido a necessidade de um maior aprofundamento do exercício das liberdades de expressão, apontando como caminho o aperfeiçoamento das leis que actualmente estão em vigor.

Fotografia: DR

Carlos Agostinho do Rosário, ao usar da palavra numa reunião onde essa problemática foi amplamente debatida, referiu, segundo as agências internacionais, que “a visão do Governo é de assegurar o desenvolvimento contínuo de uma indústria da comunicação social assente num quadro regulatório favorável ao exercício de direitos e liberdades fundamentais, tais como a liberdade de expressão e de imprensa e o direito dos cidadãos à informação”.