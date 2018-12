Mundo

Primeiro-ministro é alvo de processo judicial

O Presidente tunisino, Beji Caid Essebsi, nomeou o antigo ministro do Portfólio, Mabrouk Korchid, para acompanhar o processo judicial contra o primeiro-ministro, Youssef Chahed, acusado de planear um golpe de Estado.

Youssef Chahed é acusado de planear golpe de Estado

Fotografia: DR

Ontem, o Presidente Essebsi recebeu Korchid e instruiu-o para que acompanhasse o caso com neutralidade a fim de favorecer o apuramento da verdade.

Neste processo, o primeiro-ministro tunisino tem como alegados cúmplices alguns dos seus assessores e um grupo de políticos e de agentes de segurança.

Numa comunicação efectuada no Parlamento, o primeiro-ministro tinha negado estas acusações, expressando o seu respeito pela Constituição e pelas instituições do Estado. Entretanto, a Human Rights Watch (HRW) acusa as autoridades de estarem a confiscar e a analisar telefones de homens suspeitos de serem "gays“ pressionando-os a fazerem testes médicos e a confessar os actos homossexuais.

Na Tunísia, o sexo homossexual é punido pelo artigo 230 do código penal, que prevê pena de prisão de até três anos. A organização revela ainda que as “perseguições” surgem na sequência de outros artigos, nomeadamente o 230 ou o 226, que criminalizam quem atenta contra a “moral pública”.

O documento da Human Rights Watch revela que, além das condenações, há relatos de casos em que tratamentos questionáveis nas esquadras podem resultar em confissões forçadas. Noutras situações, os acusados estão privados de acesso a advogado.