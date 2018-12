Mundo

Primeiro-ministro pede à procuradoria a libertação das instalações do GTAPE

Prossegue o "braço de ferro" entre o governo e a Procuradoria-Geral da República da Guiné-Bissau. Depois desta ter emitido um comunicado a dizer que não havia ordenado a suspensão do recenseamento eleitoral, o primeiro-ministro respondeu pedindo a libertação das instalações do GTAPE para que o processo possa ser concluído ao mesmo tempo que o presidente José Mário Vaz se voltou a reunir hoje com os partidos políticos

Fotografia: DR

Aristides Gomes, primeiro-ministro da Guiné-Bissau, pediu terça-feira ao fim do dia à Procuradoria-Geral da República para que "liberte" as instalações do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral (GTAPE), de modo a que o recenseamento eleitoral possa ser concluído.

Esta posição de Aristides Gomes surgiu horas depois da Procuradoria-Geral da República ter emitido um comunicado onde explica que não mandou suspender o recenseamento eleitoral e que apenas ordenou a suspensão dos trabalhos do servidor principal.

"Se não ordenou que deixe o pessoal do GTAPE retomar o trabalho. A sede do GTAPE é o cérebro. Se o cérebro não funciona, não estou a ver como um indivíduo pode ter reflexos, os reflexos partem do cérebro. Para ser coerente, que liberte as instalações da GTAPE, para que possa continuar o seu trabalho", respondeu o primeiro-ministro.

Aristides Gomes sublinhou também que o servidor está nas instalações do GTAPE, e que se "ninguém pode ter acesso a ele", significa que é "impossível prosseguir com o recenseamento ".

Em relação ao prazo ainda necessário para a conclusão do recenseamento eleitoral, o primeiro-ministro disse que "depende do desbloqueamento da situação actual", informando que o Governo já recorreu da decisão do Ministério Público, que considerou "desproporcional, injusta e infundada".

O primeiro-ministro guineense falava aos jornalistas na cerimónia de despedida dos técnicos eleitorais timorenses que estiveram a prestar apoio ao processo eleitoral.

Na ocasião, Aristides Gomes recordou ainda que está no país uma equipa de peritos para fazer uma auditoria ao processo de recenseamento que aguarda que a situação seja ultrapassada para começar a trabalhar.

O Ministério Público guineense já disse que está a investigar alegadas irregularidades ao recenseamento eleitoral na Guiné-Bissau.

Por sua vez, o presidente José Mário Vaz voltou ontem a receber, pela terceira vez em dez dias, os partidos politicos para analisar o actual momento do processo eleitoral.

A reunião sucedeu numa altura em que está prevista para hoje a chagada ao país de uma delegação ministerial da CEDEAO que também se vai inteirar do andamento do proecsso de paz.



EM DESENVOLVIMENTO...