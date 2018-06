Mundo

Primeiro-ministro pede apoio à Guiné-equatorial

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, está na Guiné Equatorial para contactos com as autoridades para tentar obter mais apoio para as eleições legislativas, previstas para 18 de Novembro.

Fotografia: DR

Segundo um comunicado do gabinete do primeiro-ministro, durante a sua estada em Malabo, Aristides Gomes vai reunir-se com o Chefe de Estado da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, e com o seu homólogo.

Durante o encontro com Teodoro Obiang, além das legislativas na Guiné-Bissau também é discutida a próxima cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que se realiza no próximo mês em Cabo Verde.

Esta é a terceira viagem que Aristides Gomes realiza ao exterior no âmbito da organização das eleições legislativas. Em Maio, o primeiro-ministro guineense fez um périplo por seis países da sub-região e este mês deslocou-se à Bélgica, para contactos com a União Europeia, e a Portugal.