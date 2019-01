Mundo

Primeiro-ministro pede isenção aos jornalistas durante a campanha

O Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, exortou ontem os órgãos públicos de Comunicação Social no país a aplicarem os princípios de isenção e imparcialidade nas suas actividades, nomeadamente na cobertura da campanha eleitoral para as legislativas deste ano.

Fotografia: DR

O apelo consta do comunicado à imprensa da reunião do Conselho de Ministros, que decorreu em Bissau e foi feito no âmbito de um pedido do ministro da Comunicação Social sobre as necessidades daqueles órgãos para garantirem a cobertura da campanha eleitoral para as eleições legislativas de 10 de Março. O Primeiro-Ministro prometeu que o Governo tudo fará para colocar à disposição dos órgãos públicos da Comunicação Social os meios necessários para a cobertura jornalística da campanha eleitoral. Contudo, lançou um vibrante apelo no sentido de serem aplicados, com rigor, os princípios da isenção, da autonomia e da imparcialidade no tratamento de notícias.