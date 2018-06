Mundo

Primeiro-ministro visita Malabo e pede apoio para as eleições

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, está na Guiné Equatorial para contactos com as autoridades para tentar obter mais apoio para as eleições legislativas, previstas para 18 de Novembro.

Segundo um comunicado do gabinete do primeiro-ministro, durante a sua estada em Malabo, Aristides Gomes vai reunir-se com o Chefe do Estado da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, e com o seu homólogo.