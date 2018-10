Primeiro transplante de fígado entre doente com Sida e outro são

Palancas Negras aprimoram físico no França Ndalu

Os Palancas Negras entram amanhã, às 15h30, na última etapa da preparação no Estádio António dos Santos França “Ndalu”, no bairro Mártires de Kifangondo, visando o desafio com a congénere da Mauritânia, na sexta-feira às 16 horas, em Luanda, para a terceira jornada do Grupo 1 de apuramento à fase final da 32.ª edição da Taça de África das Nações (CAN), a disputar-se de 15 de Junho a 13 de Julho de 2019, nos Camarões.