Principal chefe militar quer um “diálogo sério”

Victor Carvalho

A situação política na Argélia continua a ser marcada por uma grande indefinição quanto à efectiva realização de eleições no dia 4 de Julho, como está previsto, multiplicando-se uma série de desenvolvimentos que deixam perceber que muita coisa ainda terá que ser feita para que estejam criadas as condições para a ida às urnas com um mínimo de tranquilidade.

Fotografia: DR

Na terça-feira, o general Ahmed Gaïd Salah, actualmente o militar mais importante no país não só por ser o chefe do Estado Maior do Exército e vice-ministro da Defesa mas, sobretudo, pela influência que inegavelmente tem junto dos manifestantes que semanalmente enchem as ruas de Argel, afirmou a necessidade de ser adoptado um mecanismo de “diálogo sério, racional, construtivo e clarividente capaz de unir os argelinos em torno da definição do seu futuro.”

Estas declarações, que deixam perceber o muito que ainda terá que ser feito, acontecem um dia depois de dois políticos quase desconhecidos da vida pública terem sido os primeiros a formalizar, no Conselho Constitucional, as suas candidaturas à corrida presidencial.Também de diálogo tem falado o Presidente interino, Abdelkader Bensalah, que iniciou uma série de consultas que estão a ser contestadas pela oposição e pelos movimentos civis que apoiam as manifestações de rua.

O general Salah, que desde o fim-de-semana está a visitar as diferentes regiões militares para passar uma mensagem de confiança às tropas, garantiu no início da semana que não tinha ambições políticas, mas não consegue disfarçar a sua influência sobre a definição do rumo que os acontecimentos podem tomar, nomeadamente sobre se haverá ou não eleições a 4 de Julho.Até ao momento, ele ainda não deixou perceber o que pensa sobre a data das eleições, limitando-se a repetir apelos para que os argelinos tirem as devidas ilações dos erros cometidos no passado e que se tornaram “experiências extremamente dolorosas.”

