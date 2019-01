Mundo

Professores e Governo estabelecem acordo para recomeçar as aulas

Os professores das escolas públicas da Guiné-Bissau assinaram ontem um acordo com o Governo e anunciaram que vão retomar as aulas ainda hoje, após quatro meses de greves para reclamar o pagamento de salários em atraso.

Fotografia: DR

Enquadrados por três sindicatos da classe, os professores também reclamavam do Governo a efectiva implementação do Estatuto da Carreira Docente (ECD), recentemente promulgado pelo Presidente José Mário Vaz. Domingos de Carvalho, porta-voz dos três sindicatos, assinalou que “felizmente se assinou um acordo com o Governo” para que as aulas sejam retomadas nas escolas públicas, caindo por terra a quarta vaga de greve que estava em curso.

O sindicalista revelou que não foi possível alcançar entendimento em todas as matérias da reivindicação dos professores, mas destacou que o Executivo vai pagar os salários em atraso dos professores contratados e novos ingressos no sistema e aceitou fixar um calendário para o pagamento de todas as dívidas atrasadas. Com as greves dos professores do ensino público, em vigor desde a abertura do ano lectivo, em Outubro, até o Presidente guineense, José Mário Vaz, tentou mediar os sindicatos e o Governo, mas não teve sucesso.