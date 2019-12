Mundo

Programa Alimentar Mundial duplica ajuda a Moçambique

O Programa Alimentar Mundial (PAM), organismo das Nações Unidas, pretende duplicar o número de beneficiários em Moçambique para 1,2 milhões de pessoas por mês até ao final do primeiro trimestre de 2020, anunciou hoje aquela organização em comunicado.

Comunidade internacional está sensibilizada com a insegurança alimentar em Moçambique

Fotografia: DR

“O PAM pretende dobrar o seu apoio, atingindo 1,2 milhões de pessoas por mês até Março de 2020, para atender aos altos níveis de insegurança alimentar em áreas afectadas por desastres”, referiu de acordo com a Reuters.

Durante o pico da emergência, de Março a Agosto, o PAM apoiou 2,3 milhões de pessoas com assistência alimentar e após a fase imediata da resposta, de Agosto a Outubro, “continuou a fornecer assistência alimentar a 625 mil das pessoas mais vulneráveis”.

Agora, de acordo com as avaliações mais recentes, um total de 1,9 milhões de pessoas “correm risco de fome de Novembro de 2019 a Março de 2020, se a assistência alimentar adequada não for fornecida de maneira oportuna”, acrescentou.

Os dados fazem parte de um balanço dos apoios da União Europeia (UE) ao PAM em Moçambique. “Somos muito gratos à União Europeia pelo apoio contínuo ao longo deste ano extremamente desafiador”, disse Karin Manente, representante em Moçambique. “Embora o pior já tenha passado, as necessidades humanitárias persistem e muitas comunidades ainda lutam para atender às suas necessidades alimentares básicas”, sublinhou.

A UE contribuiu este ano com quase quatro milhões de euros em financiamento humanitário para o PAM em Moçambique, apoiando as pessoas afectadas pelos ciclones Idai e Kenneth, além de fornecer apoio logístico à comunidade humanitária a operar no país. Os dois ciclones, em Março e Abril, mataram perto de 700 pessoas e devastaram várias infra-estruturas.

Apoio às comunidades

O Presidente Filipe Nyusi, defendeu que as receitas dos projectos de conservação em Moçambique devem beneficiar as comunidades, alertando que há pessoas que se estão a sentir excluídas nessas áreas.

/>“Há pessoas que usam os valores resultantes dos ganhos provenientes da conservação em áreas em que a comunidade não sente nenhum impacto. Alguns optam por reabilitar a casa do administrador, ou na limpeza de uma estrada nas vésperas de uma visita presidencial”, criticou Filipe Nyusi, ontem, no âmbito do lançamento da Área de Protecção Ambiental de Maputo, citado pela Agência de Informação de Moçambique.

De acordo com a lei, as comunidades vizinhas das áreas de conservação devem receber 20 por cento das receitas dos projectos, baseados maioritariamente no turismo.

O Presidente moçambicano prometeu procurar saber o que cada província faz com as receitas provenientes dos projectos, apontando a transparência na gestão dos fundos como fundamental.

“De facto merecemos ser líderes na conservação. Encorajo para que isso seja apenas ponto de partida porque o país é vasto e tem muitas potencialidades por serem exploradas dessa mesma forma”, declarou Filipe Nyusi.

O Governo de Moçambique aprovou na semana passada, em reunião de Conselho de Ministros, o decreto que cria a Área de Protecção Ambiental de Maputo.

A decisão “visa potenciar a gestão integrada da paisagem com qualidades estéticas, ecológicas e culturais específicas e excepcionais no distrito de Matutuine e ilha de lnhaca”, lê-se no comunicado sobre as decisões do encontro.

Espera-se que a nova área de protecção incentive “um desenvolvimento de actividades que beneficiem e promovam serviços ecológicos”.

As áreas de conservação representam 25 por cento do território nacional e foram criadas para assegurar o equilíbrio de ecossistemas essenciais para o desenvolvimento do ecoturismo em Moçambique.