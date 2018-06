Mundo

Programa contra a seca executado com sucesso

As medidas do programa de emergência para a seca em Cabo Verde consumiram, nos primeiros seis meses deste ano, 48,3 por cento dos 10,2 milhões de euros disponibilizados pelos parceiros internacionais, tendo executado quase 60 por cento das medidas previstas, segundo dados oficiais.

Os números constam do relatório de avaliação de meio percurso do Programa de Emergência para Atenuar os Efeitos da Seca e do Mau Ano Agrícola 2017-2018, que abrange o período entre Dezembro de 2017 e Maio deste ano.

O relatório foi apresentado aos parceiros internacionais numa sessão pública, na cidade da Praia, pelos ministros da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, e dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares.

Após a apresentação, Luís Filipe Tavares resumiu as principais conclusões da avaliação. “Implementámos quase 60 por cento daquilo que estava previsto, já utilizámos cerca de 48 por cento do volume financeiro posto à nossa disposição. Criámos mais de 20 mil postos de trabalho, mobilizámos milhares de toneladas de água, estamos a salvar mais de 150 mil cabeças de gado”, disse.

O programa, que inclui componentes de salvamento de gado, mobilização de água e criação de emprego para as populações, tem sido alvo de críticas, nomeadamente por parte da oposição, que considera que as medidas não estão a chegar às populações.

O salvamento do gado foi a área que mais recursos consumiu no âmbito do programa, através da distribuição de mais de 215 mil vales para a compra de rações e da mobilização de água, seguiu-se a componente de criação de emprego.