Programa de governo aprovado no Parlamento por unanimidade

O programa do governo da Guiné-Bissau, que tem como principal objectivo organizar eleições e consolidar as finanças públicas, foi aprovado por unanimidade.

Fotografia: DR

Os 89 deputados presentes no hemiciclo votaram a favor do programa apresentado terça-feira pelo primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes.

O último programa de governo aprovado pela Assembleia Nacional da Guiné-Bissau tinha sido em 2014, após as eleições legislativas ganhas pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC).

Após a demissão de Domingos Simões Pereira do cargo de primeiro-ministro e da queda do seu Governo, em 2015, o parlamento guineense não voltou a aprovar programas de Governo, tendo acabado por ser encerrado devido a divergências entre o PAIGC e o PRS, os dois maiores partidos do país. O Orçamento de Estado para o resto do ano de 2018 começa hoje a ser discutido no Parlamento.