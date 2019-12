Mundo

Protestos na Índia fazem oito mortos

Pelo menos, oito pessoas morreram e 1.200 foram detidas nas manifestações que desde o dia 11 são realizadas na Índia, segundo as autoridades, que ontem voltaram a proibir concentrações em várias cidades do país, incluindo Nova Deli, e restringiram o acesso à Internet para evitar os protestos.

As manifestações são contra uma lei que confere direitos de cidadania aos imigrantes, mas exclui os muçulmanos, e têm como objectivo denunciar os atropelos à “natureza secular” da União Indiana por estar a favorecer os hindus. Inicialmente, os protestos concentraram-se nas universidades muçulmanas, mas expandiram-se nos últimos dias, tendo milhares de pessoas saído às ruas em protesto por considerarem que a medida discrimina os mais de 200 milhões de muçulmanos e vai contra a Constituição.

Os grupos mais conservadores hindus também estão contra a proposta legislativa do Primeiro-Ministro Narendra Modi, do Bharatiya Janata Parti (BJP), reeleito em Maio, por considerarem que, no limite, a lei vai fazer aumentar o número de imigrantes agravando a situação de desemprego que afecta o país.

Nos últimos meses, milhares de imigrantes irregulares estão confinados a centros de detenção podendo vir a ser repatriados por ordem judicial. Entretanto, a Polícia, pelo terceiro dia consecutivo, proibiu reuniões públicas em que participem mais de quatro pessoas em Nova Deli e em várias cidades do Estado de Assam, no norte, assim como em algumas zonas do Uttar Pradesh.