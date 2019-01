Mundo

Protestos nas ruas contra a violência

Vários milhares de pessoas manifestaram-se este fim-de-semana em Ouagadougou, a capital do Burkina Faso, e em Dori (norte), contra a violência inter-comunitária despoletada na noite do ano novo, depois de um ataque terrorista que fez cerca de 50 mortos.

Fotografia: DR

Os manifestantes responderam ao apelo contra a impunidade e estigmatização das comunidades, duas semanas após as retaliações contra a comunidade fula, na aldeia de Yirgou, no centro-norte do Burkina Faso.

Ainda neste fim-de-se-mana, três pessoas morreram durante um confronto em Nafona, comuna de Soubakagnedougou, na província da Comoé, no oeste do país.

O Burkina Faso tem sido alvo de ataques terroristas desde 2015, altura a partir da qual mais de 270 pessoas foram mortas e centenas de escolas fechadas.

Por outro lado, pelo menos 12 pessoas foram mortas, a semana passada, num ataque terrorista, na aldeia de Gasseliki, no norte do país. Estes ataques surgem uma semana depois do Parlamento burkinabe ter autorizado a prorrogação do es-

tado de emergência por seis meses em 14 províncias das seis regiões do Burkina Faso, onde os ataques terroristas são frequentes.

Esta instabilidade surge numa altura em que as autoridades judiciárias receberam um lote de documentos de arquivos de França sobre o assassinato, em 1987, do então Presidente Thomas Sankara.