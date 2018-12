Mundo

PRS apresenta programa para os próximos dez anos

O Partido da Renovação Social (PRS), a segunda maior força no Parlamento guineense, apresentou no fim-de-semana o programa elei-

toral com um horizonte de dez anos para “levantar a Guiné-Bissau” e projectar o desenvolvimento.

Orlando Viegas (no centro) diz que o PRS pretende mudanças

Fotografia: DR



“Lantanda Guiné” (expressão em crioulo que quer di-zer “Levantar a Guiné”) foi apresentado em Bissau, pe-rante dirigentes, militantes do PRS e convidados nacionais e estrangeiros.

Orlando Viegas, um dos vice-presidentes do partido, e Faustino Imbali, antigo primeiro-ministro e coordenador da equipa que concebeu o programa, disseram que o documento contém linhas estratégicas “para promover uma efectiva mudança” na Guiné-Bissau em dez anos.

A implementação do “Lantanda Guiné” no horizonte de 2020 a 2030 tem como estratégia a promoção da educação, saúde, formação profissional, criação de riqueza, emprego, redução da pobreza e preservação da biodiversidade.

A segurança interna, o combate ao tráfico de drogas e ao terrorismo internacional, a governação política e económica e a promoção da paz e estabilidade no país, são outros dos vectores do programa.

Para Faustino Imbali, in-vestigador sénior do Instituto Nacional de Pesquisa (INEP), o programa pretende criar alicerces nos sectores chaves, através de reformas que “fazem falta ao país há mais de 40 anos”. Imbali também apontou a necessidade de uma revolução nos sectores produtivos, agricultura, pescas, turismo e mineração, para gerar recursos que irão financiar as reformas que disse serem inadiáveis.

O director da campanha eleitoral do PRS, Orlando Viegas, prometeu colocar a juventude e as mulheres no enfoque da aplicação das propostas enunciadas pelo PRS, com as quais o partido acredita que vai vencer as eleições legislativas, cuja data ainda não foi marcada pelo Presidente guineense, José Mário Vaz.