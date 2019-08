Mundo

Punho de ferro, corrupção e desigualdade

O Presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, cumpre amanhã 40 anos na Presidência do país, abalado pela corrupção e pelas desigualdades, que tem liderado com punho de ferro e limitando a oposição, segundo organizações internacionais.

A fortuna pessoal de Obiang é também alvo de críticas pela comunidade internacional

Fotografia: DR

Para as celebrações dos 40 anos no poder, estão previstos vários eventos em trêsprincipais cidades: Bata, a capital económica, Mongomo, de onde Obiang é natural e Djibloho, uma cidade recente construída com dinheiro resultante da exploração petrolífera.

Reeleito em 2016 com 93,7 por cento dos votos, Obiang prepara o filho e actual Vice-Presidente,Teodoro Nguema Obiang Mangue, conhecido como Teodorin para a sua sucessão.

Em 3 de Agosto de 1979, Teodoro Obiang, então um jovem tenente-coronel do Exército, formado na Academia Militar de Saragoça (Espanha), que desempenhava o papel de vice-ministro da Defesa, liderou um golpe de Estado contra o seu tio, o então Presidente Francisco (El Tigre) Macías Nguema.

Macías fora o primeiro Presidente equato-guineense na era pós-colonial, assumindo o poder depois de a Espanha conceder a independência ao país que colonizou durante quase 200 anos. Todavia, sob a liderança de Macías, a Guiné Equatorial afundou-se, abatida pelo “terror” contra os opositores políticos do Presidente, provocando milhares de mortos. “A partir desse momento, considerei seriamente, como nunca tinha feito antes, a alternativa de acabar com o regime ditatorial”, escreveu Obiang, de 77 anos, nas suas memórias.

Desde então, Obiang desenvolveu um cuidado especial com tentativas de golpe de Estado, criando serviços de segurança sob a sua autoridade directa. Segundo a Administração equato-guineense, estes mecanismos permitiram frustrar pelo menos dez tentativas de derrube do Presidente.

No mais recente, em Dezembro de 2017, o Governo anunciou ter impedido um alegado golpe de Estado orquestrado por exilados no estrangeiro.

Em Janeiro deste ano, um tribunal da Guiné Equatorial condenou mais de 130 pessoas pelo seu envolvimento na tentativa de golpe de Estado, a penas que chegaram aos 96 anos de prisão.

O partido Cidadãos para a Inovação (CI), um dos principais da oposição e o único que na actual legislatura conquistou um assento na Câmara dos Deputados, teve as suas actividades suspensas em Fevereiro de 2018. Mais de duas dezenas de membros do CI, incluindo o deputado eleito na Câmara dos Deputados, foram condenados a 30 anos de prisão por ataques à autoridade e ofensas à integridade física do Chefe de Estado.

A pressão sobre os opositores políticos levou muitos a abandonarem o país, exilando-se em países como França ou Espanha. A fortuna pessoal de Obiang é também alvo de críticas pela comunidade internacional. Avaliada em mais de 600 milhões de dólares, segundo a revista Forbes, Obiang é considerado um dos presidentes mais ricos de África. Questionado numa entrevista à televisão norte-americana CNN, em 2012, sobre os fundos na sua conta, Teodoro Obiang negou ter uma conta especial ou privada, mas uma investigação de um subcomité do Senado dos Estados Unidos contrariou a resposta do Presidente equato-guineense.

De acordo com a investigação norte-americana, Obiang, familiares e vários responsáveis governamentais equato-guineenses depositaram 700 milhões de dólares em várias contas no extinto banco Riggs.

Os fundos de Obiang e da família têm sido expostos no estrangeiro pelo filho Teodorín, conhecido pelo seu estilo de vida.

Teodorín tem sido alvo de vários processos internacionais. Em Outubro de 2017, um tribunal de Paris condenou-o a três anos de prisão com pena suspensa e ao pagamento de uma multa de 30 milhões de euros, também com pena suspensa, por desvio de fundos públicos para a aquisição de bens de luxo em França.