Quatro pessoas mortas em assalto ocorrido durante um funeral

A Polícia nigeriana confirmou hoje a morte de quatro pessoas durante um funeral no distrito de Tongo, no estado de Benue, no centro-norte da Nigéria.

Segundo algumas fontes da Panapress, cerca de dez atacantes dispararam contra as pessoas enlutadas, matando um grande número, enquanto outras sofreram de lesões de diversos graus.

O acto aconteceu duas semanas após um ataque similar no estado de Borno, nordeste da Nigéria, onde supostos terroristas do Boko Haram dispararam contra pessoas enlutadas, abatendo 65. Este ataque seria uma vingança, duas semanas depois de membros da comunidade terem resistido a uma acção perpetrada pelo Boko Haram.

O comissário da Polícia do Estado de Benue, Mukaddas Garba, declarou que os crimes ocorreram durante o enterro de um habitante local identificado como Tor Amaafu. Garba disse que a Polícia abriu um inquérito sobre o caso, garantindo que os culpados serão julgados e exortou ao público a ajudar.