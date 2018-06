Quatro mortos em novos ataques na região norte

Fortaleza de luxo ao lado do lixo impõe mau cheiro

Maísa Tavares oferece um sorriso pausado e mede cada palavra e o seu olhar brilha quando diz, com voz serena, que os angolanos precisam de adoptar com urgência uma cultura de desenvolvimento colectivo, com mais patriotismo. “De pouco me adianta construir uma fortaleza cheia de luxo, se terei de sentir o cheiro do lixo e a pobreza à minha volta: é patético, ridículo e não faz qualquer sentido. Acredito que a forma mais positiva e inteligente de crescer é fazendo os outros crescerem connosco.”