Quénia substitui moeda em circulação

As autoridades quenianas decidiram retirar de circulação a partir de Janeiro as moedas com a imagem dos antigos presidentes, substituindo-as por outras com as de animais da sua fauna selvagem. Até final de 2020, também as notas passarão por um processo semelhante, de modo a evitar a "glorificação" pessoal de líderes do passado, enquanto se discutiu em Nairobi a questão do mercado electrónico em África

As autoridades quenianas anunciaram a decisão de retirar de circulação as moedas com as imagens dos antigos chefes de Estado, substituindo-as por outra onde se poderão ver animais da sua fauna selvagem, naquilo que é a tentativa assumida pelo presidente Uhuru Kenyatta de prevenir a "glorificação dos antigos líderes".

Neste momento estão em circulação moedas com as figuras de Jomo Kenyatta, Daniel arap Moi e Mwai Kibaki, todos antigos chefes de Estado, mas a partir de Janeiro todas elas serão substituídas por leões, elefantes,. girafas e rinocerontes.

A decisão de mudança das moedas, recentemente assumida pelo presidente Uhuru Kenyatta, foi anunciada depois de aprovada pelo parlamento e na sequência de uma emenda constitucional adoptada em 2010 que estipula que as moedas nacionais não podem servir de veículo para a "glorificação individual de antigos líderes".

De acordo com o banco central, a partir de Janeiro e numa primeira fase entrarão em circulação apenas as novas moedas mas até final de 2020 também as notas terão obrigatoriamente que estar já no mercado, decorrendo ao mesmo tempo o processo de retirada das antigas que se estende até final de 2022.

O banco central explicou ainda que a opção por colocar animais nas novas moedas tem por objectivo siublinhar o facto do Quénia estar numa fase de "renascimento" com a expressão do "respeito pelo meio ambiente".