Raide aéreo atinge em Borno esconderijo do Boko Haram

A Força Aérea Nigeriana (NAF em inglês), anunciou ontem o abate, no quadro da operação Laftya Dole, várias dezenas de elementos do Boko Haram, em Yuwe, no estado de Borno, no nordeste do país.

Fotografia: DR

Segundo o porta-voz da NAF, brigadeiro Ibikunle Daramola, o ataque foi executado na sequência da operação “Green Sweep 3”, graças aos relatórios dos Serviços de Inteligência (ISR) da Nigéria, que permitiram determinar os locais que serviam de esconderijo para os “terroristas”.

As operações foram levadas a cabo por dois aviões Alpha Jets e um L-39ZA, tendo o responsável militar garantido que a NAF, que opera em colaboração com as forças terrestres, vai continuar as suas missões combativas contra o Boko Haram no nordeste do país.