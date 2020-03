Mundo

Ramaphosa absolvido pelo Tribunal Supremo

O Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, foi absolvido em tribunal das acusações sobre o financiamento ilegal de 34 mil dólares para a campanha eleitoral para ser eleito líder do Congresso Nacional Africano (ANC).

Fotografia: DR

De acordo com a imprensa local, Cyril Ramaphosa foi ilibado pelo Supremo Tribunal de Pretória de ter tentado enganar o Parlamento sobre uma doação de 34 mil dólares feito pelo presidente da África Global Operations, que antes tinha o nome de Bosasa.

A empresa estava implicada numa investigação estatal sobre corrupção no Governo e nas empresas públicas durante o mandato de Jacob Zuma, entre 2009 e 2018.

Ramaphosa substituiu Zuma na presidência do ANC e, mais tarde, como Presidente do país na sequência da demissão de Zuma devido aos escândalos de corrupção que existiam no Governo.

Finanças públicas

O Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, disse, no discurso sobre o estado da Nação, no Parlamento, na Cidade do Cabo, que o Executivo precisa de corrigir as finanças públicas do país.

Segundo Ramaphosa, o ministro das Finanças, Tito Mboweni, vai delinear "uma série de medidas" para reduzir gastos na Função Pública durante a apresentação ao Parlamento do Orçamento do Estado.

“O Governo está a trabalhar com as partes interessadas em medidas para conter a despesa com os salários da Função Pública”, disse Ramaphosa.

Sobre a situação financeira das empresas do Estado, tecnicamente falidas, o Chefe de Estado limitou-se a dizer que “o Governo está a trabalhar para garantir que essas empresas possam cumprir o mandato de desenvolvimento”.

“Será realizado um processo de racionalização das empresas estatais”, assegurou sem mais detalhes.

Na Educação, o Presidente Ramaphosa prometeu construir nove novas faculdades para o ensino superior este ano e anunciou a criação da Universidade de Ciência e Inovação, em Ekurhuleni, arredores de Joanesburgo, por ser a "única área metropolitana que não tem uma universidade".

Para melhorar a qualidade dos serviços policiais, o Governo pretende, também, criar uma Universidade de Detecção do Crime, em Hammanskraal, área urbana nos arredores de Pretória.

Segundo Ramaphosa, a Lei de Violência Doméstica deve ser alterada para proteger melhor as vítimas de violência doméstica, sem, contudo, precisar.

No combate à corrupção, o Presidente considerou que "o país deve melhorar a cultura de denúncia de crimes" e comprometeu-se a lançar, este ano, "a estratégia nacional anti-corrupção".