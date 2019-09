Mundo

Ramaphosa condena xenofobia

O Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, condenou ontem a “violência que se tem espalhado por várias” províncias do país, destacando as agressões xenófobas que ocorrem desde a noite de domingo e que já provocaram cinco mortos e quase 200 detidos.

“Condeno a violência que se tem espalhado por várias das nossas províncias nos mais vigorosos termos”, disse Ramaphosa, num vídeo partilhado na plataforma Twitter. Na mensagem, o chefe de Estado sul-africano acrescentou que se irá reunir com ministros para “acompanhar o que está a acontecer” e para encontrar maneiras de acabar com a violência. “Os ataques contra comerciantes estrangeiros são totalmente inaceitáveis; tal coisa não pode ser permitida na África do Sul”, acrescentou Ramaphosa.

“Quero que isso pare imediatamente”, afirmou, acrescentando: “As pessoas do nosso país querem viver em harmonia. Independentemente das preocupações e queixas que possamos ter, devemos geri-las de maneira democrática, discutindo”.

O governante já solicitou que as autoridades policiais se reúnam com os chefes tribais nos albergues sociais de mineiros, para terminar com a violência. O chefe de Estado destacou que a África do Sul é um país “completamente comprometido” contra a xenofobia e que não irá tolerar os ataques contra pessoas de outros países. Uma nova onda de violência e pilhagens contra estrangeiros iniciou-se na África do Sul neste fim-de-semana, com maior incidência em Joanesburgo e Pretória. Além do saque a dezenas de lojas, as autoridades relataram o assassinato de um civil em circunstâncias que ainda não estão claras. Na terça-feira, a polícia disparou balas de borracha em Joanesburgo, para tentar evitar mais saques.

Ataque a mulheres

Outra preocupação dos sul-africanos é a crescente onda de assassinatos contra mulheres, o que levou ontem o mi-nistro da Justiça e Serviços Correccionais, Ronald Lamola, a admitir uma discussão sobre a reintegração da pena de morte. Questionado a propósito pela imprensa, num mo-mento crescente da violência contra mulheres e meninas na África do Sul, Lamola disse que o assunto pode ser tratado durante uma reunião do Conselho de Ministros, prevista para hoje.

Os recentes assassinatos de jovens provocaram uma onda de protestos, o que tem feito que se reivindique a pena de morte, um pedido que até agora tem o apoio de meio milhão de sul-africanos.

Várias organizações também pedem ao Governo que decrete um estado de emergência, devido ao aumento da violência contra as mulheres.