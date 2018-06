Ramaphosa apela ao emprego para jovens recém graduados

Réu pede desculpas pelos massacres no monte Sumi

Apesar de negar o seu envolvimento directo no massacre de nove polícias, a 16 de Abril de 2015, no monte Sumi, município da Caála, na província do Huambo, o então vice-líder da extinta seita religiosa Luz do Mundo, Justino Tchipango, pediu hoje, no tribunal da província do Huambo, desculpas aos angolanos, em particular às famílias das vítimas.