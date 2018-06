Mundo

Ramaphosa defende mais empregos para os jovens

Victor Carvalho

O Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, apelou aos responsáveis pelos sectores público e privado do país para que, nas suas empresas, priorizem a criação de emprego para os jovens acabados de sair das diferentes instituições de ensino do país, independentemente da sua pouca experiência.

Presidente sul-africano preocupado com milhares de jovens recém formados desempregados

Fotografia: Lusa

Ao usar da palavra no Soweto, numa cerimónia para assinalar o Dia da Juventude, o Presidente sul-africano afirmou que a questão da experiência está a servir como uma barreira que impede a entrada dos jovens no mercado de trabalho.

Ramaphosa sublinhou que é intenção do Governo criar incentivos fiscais especiais para quem aumentar a sua quota de emprego para jovens recém graduados, pois essa é uma forma de garantir o “progresso e o desenvolvimento do país”.

“O desafio que a nossa sociedade tem para combater o desemprego só pode ser vencido com arrojo e iniciativa da nossa classe empresarial, pública e privada”, disse Cyril Ramaphosa, lamentando que existam graduados que acabam os seus estudos e depois não tenham acesso ao mercado de trabalho.

“As nossas empresas têm que ser mais arrojadas e acreditar na juventude, uma vez que ela é o futuro do país e o sucesso dos seus próprios ne-gócios terá que estar, inevitavelmente, nas suas mãos. Por isso quanto mais depressa entrarem no mercado de trabalho, mais rapidamente ad-quirirão a necessária experiência para projectar a nossa economia”, acrescentou o Presidente sul-africano.



Empreendedorismo

O Governo tem em curso di-versos programas de apoio ao empreendedorismo juvenil, mas que são insuficientes para resolver o problema do emprego para os jovens que anualmente saem das universidades e institutos superiores do país.

Maioritariamente, esses programas têm servido para apoiar a criação de pequenos negócios, geradores de um diminuto número de postos de trabalho.

Por isso, o Presidente Ra-maphosa, por várias vezes, tem falado na necessidade de criação de incentivos fiscais especiais para apoiar as empresas que, essas sim, podem priorizar a criação de postos de trabalho para jovens recém graduados.

Neste momento, já está em vigor a aplicação de uma taxa que encoraja as empresas a empregarem cada vez mais jovens. Ao mesmo tempo, o Governo criou o Serviço de Emprego para Jovens, que pretende servir de ponte entre a escola e o trabalho.

Paralelamente, o Governo tem em curso uma campanha publicitária que chama a atenção para as vantagens que as empresas têm ao em-pregar jovens recém graduados, uma vez que estes têm conhecimento de novas formas sobre o melhor modo de aplicação dos investimentos disponíveis.

De acordo com Cyril Ra-maphosa, este esforço do Governo tem como grande objectivo, a criação de um milhão de novos postos de trabalho para jovens nos próximos três anos.

Ao mesmo tempo existe da parte do Governo, a disponibilidade para investir um bilião de dólares, no prazo de cinco anos, para investir em projectos que priorizem a criação de postos de trabalho para o sector juvenil.

Ainda na sua intervenção realizada no Soweto, o Presidente sul-africano referiu que os jovens têm que estar preparados para serem os agentes do desenvolvimento do país de modo, a poderem vencer os desafios do futuro, com disciplina e trabalho duro. “A nossa juventude tem que estar preocupada com actividades que contribuam para tornar a África do Sul um país cada vez mais seguro e onde todos possam viver livremente, sem a preocupação das drogas e longe do crime e da corrupção”, disse.