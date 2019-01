Mundo

Ramaphosa e Filipe Nyusi conversam em Maputo

A ministra dos Negócios Estrangeiros da África do Sul, Lindiwe Sisulu, disse ontem que a detenção do antigo ministro das Finanças não afecta as relações bilaterais, no dia em que o Presidente sul-africano viajou para se encontrar hoje com o seu homólogo moçambicano.

Presidente sul-africano chega hoje à capital moçambicana

Fotografia: DR

“O Presidente da África do Sul é livre de ir e ver o seu homólogo em qualquer altura, não tem nada a ver com Ha-nekom nem com o ministro das Finanças moçambicano”, disse a chefe da diplomacia sul-africana, referindo-se ao cidadão sul-africano Andre Hanekom e ao antigo governante Manuel Chang, detido em Joanesburgo no final de Dezembro.

“A Interpol e a África do Sul têm um protocolo, me-diante o qual podem fazer-nos um pedido para deter um passageiro que passe pelos nossos portos, desde que nos adiantem uma razão”, disse a governante, acrescentando: “Se ficarmos satisfeitos com a razão, agimos, e foi isto que fizemos no caso do antigo ministro de Moçambique”.

A ministra respondia assim a notícias da imprensa sul-africana que dão conta de um problema diplomático entre os dois países devido à detenção de Manuel Chang, acusado pela Justiça norte-americana de ter recebido subornos no âmbito dos empréstimos ocultos de duas empresas públicas moçambicanas.

O Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, viajou para Maputo onde manterá conversações bilaterais com o seu homólogo, Filipe Nyusi, anunciou a Presidência da República. Em comunicado divulgado ontem, a porta-voz da Presidência sul-africana, Khusela Diko, disse que a visita de trabalho com o seu homólogo moçambicano visa “discutir questões bilaterais, regionais e globais de interesse comum” para os dois países.

“ A África do Sul e Moçambique desfrutam de excelentes relações económicas, políticas e culturais desde os tempos da luta contra o apartheid”, adianta a nota.

Segundo o comunicado, o Presidente Ramaphosa é acompanhado pela ministra da Defesa, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, pelo ministro da Polícia, por Bheki Cele e pela ministra de Segurança do Estado, Dipuo Letsatsi-Duba.